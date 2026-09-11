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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:52

World Aquatics потребует гарантий виз для российских спортсменов

Габдуллин: Страны, не дающие визы россиянам, лишатся турниров World Aquatics

Обложка © ТАСС / ЕРА / STEVEN MARKHAM

Обложка © ТАСС / ЕРА / STEVEN MARKHAM

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РФ Радмир Габдуллин заявил, что World Aquatics будет требовать от стран-организаторов гарантий выдачи виз российским спортсменам. Об этом он сообщил в интервью.

По его словам, в случае отказа государство лишат права проведения чемпионатов, первенств и кубков, а турниры передадут странам, лояльным к России.

European Aquatics пустит россиян на турниры с флагом, но при одном условии
European Aquatics пустит россиян на турниры с флагом, но при одном условии

Ранее глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярёв на ВЭФ-2026 предложил лишать страны, мешающие участию российских спортсменов, права проводить крупные турниры. По его словам, МОК и федерации не всегда могут остановить национальные власти, но могут выбирать хозяев соревнований, и политика недопуска приведёт к смещению центра мирового спорта в южное полушарие.

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Анастасия Никонорова
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