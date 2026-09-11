World Aquatics потребует гарантий виз для российских спортсменов
Габдуллин: Страны, не дающие визы россиянам, лишатся турниров World Aquatics
Обложка © ТАСС / ЕРА / STEVEN MARKHAM
Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РФ Радмир Габдуллин заявил, что World Aquatics будет требовать от стран-организаторов гарантий выдачи виз российским спортсменам. Об этом он сообщил в интервью.
По его словам, в случае отказа государство лишат права проведения чемпионатов, первенств и кубков, а турниры передадут странам, лояльным к России.
Ранее глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярёв на ВЭФ-2026 предложил лишать страны, мешающие участию российских спортсменов, права проводить крупные турниры. По его словам, МОК и федерации не всегда могут остановить национальные власти, но могут выбирать хозяев соревнований, и политика недопуска приведёт к смещению центра мирового спорта в южное полушарие.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.