Нерпа Крошик уплыл во взрослую жизнь после 10 лет под опекой людей

Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик после десяти лет рядом с людьми самостоятельно уплыл в открытую Ладогу. За его перемещениями специалисты наблюдают с помощью спутникового передатчика.

Крошик уплыл далеко в Ладогу. Фото © VK / Спасение тюленей

Крошик попал в Фонд друзей балтийской нерпы ещё детёнышем. Он сильно привязался к сотрудникам центра и со временем стал одним из самых известных его подопечных. Нерпа превратилась в настоящую петербургскую знаменитость: о Крошике снимали телесюжеты, его приключения обсуждали в СМИ, а фотографии и видео с ним набирали миллионы просмотров в соцсетях.

Специалисты дважды пытались вернуть Крошика в естественную среду, но оба раза он отказывался уходить и возвращался к людям. Поэтому новый этап подготовки к самостоятельной жизни растянулся на несколько лет. В прошлом году Крошика поселили в плавучем вольере, а затем начали оставлять выход открытым. Нерпа свободно перемещалась по бухте, пока наконец не решилась отправиться дальше.

Сотрудники фонда признались, что переживают за своего воспитанника и уже скучают по нему. При этом специалисты готовы прийти Крошику на помощь, если он решит вернуться.

Ранее Life.ru рассказывал, как Крошик отказался покидать своих «приёмных родителей» во время первой попытки выпуска в Ладожское озеро.