Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 10:29

Нерпа Крошик уплыл во взрослую жизнь после 10 лет под опекой людей

Обложка © Фонд друзей балтийской нерпы

Обложка © Фонд друзей балтийской нерпы

Самец ладожской кольчатой нерпы Крошик после десяти лет рядом с людьми самостоятельно уплыл в открытую Ладогу. За его перемещениями специалисты наблюдают с помощью спутникового передатчика.

Крошик уплыл далеко в Ладогу. Фото © VK / Спасение тюленей

Крошик уплыл далеко в Ладогу. Фото © VK / Спасение тюленей

Крошик попал в Фонд друзей балтийской нерпы ещё детёнышем. Он сильно привязался к сотрудникам центра и со временем стал одним из самых известных его подопечных. Нерпа превратилась в настоящую петербургскую знаменитость: о Крошике снимали телесюжеты, его приключения обсуждали в СМИ, а фотографии и видео с ним набирали миллионы просмотров в соцсетях.

Специалисты дважды пытались вернуть Крошика в естественную среду, но оба раза он отказывался уходить и возвращался к людям. Поэтому новый этап подготовки к самостоятельной жизни растянулся на несколько лет. В прошлом году Крошика поселили в плавучем вольере, а затем начали оставлять выход открытым. Нерпа свободно перемещалась по бухте, пока наконец не решилась отправиться дальше.

Сотрудники фонда признались, что переживают за своего воспитанника и уже скучают по нему. При этом специалисты готовы прийти Крошику на помощь, если он решит вернуться.

Уникальный момент: Смелый нерпёнок решил познакомиться с дайвером у острова Аскольд
Уникальный момент: Смелый нерпёнок решил познакомиться с дайвером у острова Аскольд

Ранее Life.ru рассказывал, как Крошик отказался покидать своих «приёмных родителей» во время первой попытки выпуска в Ладожское озеро.

Больше новостей о животных и защите природы читайте в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar