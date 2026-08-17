Уникальный момент: Смелый нерпёнок решил познакомиться с дайвером у острова Аскольд

В Приморском крае фридайверы сняли на видео редкий момент — детёныш нерпы сам подошёл к человеку и дал себя погладить. Об этом журналистам рассказал президент Федерации подводного спорта региона Дмитрий Анашкин.

Детёныш нерпы подошёл к фридайверу и дал себя погладить. Видео © Telegram / Дмитрий Анашкин Владивосток

По его словам, это случилось у острова Аскольд. Нерпа-подросток подплыла к женщине-инструктору по фридайвингу, обнюхала её ласты и буй, а затем стала крутиться рядом. Остальные нерпы держались на расстоянии, но этот детёныш оказался смелее, приводит его слова РИА «Новости».

«Это была нерпа-подросток, ребёнок. Она была более смелая, чем остальные члены её семьи — они держались вокруг и смотрели. Мы не разобрались, мальчик это или девочка, но она пошла на контакт довольно близко», — сказал Анашкин.

Он добавил, что нерпы вообще любопытны, но близко к людям обычно не подходят. Этот контакт стал первым для группы, которая раньше там не была.

«Взрослые особи держатся на расстоянии от человека, а проявляют интерес, любопытство и ближе всех подходят дети и подростки. Потом уже, повзрослев, они становятся более осторожными», — уточнил Дмитрий.

До этого на берегу Ладожского озера туристы нашли детёныша нерпы. Они помогли доставить его в центр помощи морским млекопитающим в Петербурге. Перед перевозкой животное охлаждали водой — это помогло стабилизировать его состояние в жару.