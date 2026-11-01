Несколько человек получили огнестрельные ранения на стадионе Legion Field в американском городе Бирмингем, штат Алабама. Инцидент произошёл в субботу, 31 октября, спустя несколько часов после футбольного матча. Об этом сообщил телеканал ABC 33/40 со ссылкой на местную полицию.

По информации журналистов, стрельба началась уже после завершения спортивного мероприятия. Правоохранители подтвердили наличие пострадавших, однако пока не назвали их точное количество.

Полиция также не раскрыла сведения о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего. Причины стрельбы остаются неизвестными.

Ранее в американском штате Калифорния стрельба в торговом центре Solano Town Center унесла жизнь одного человека, ещё шестеро получили ранения. Инцидент произошёл вечером 30 октября в городе Фэрфилд, около 20:30 по местному времени. Выстрелы прозвучали в магазине Spirit Halloween, который продаёт костюмы и праздничные товары. Всего ранения получили семь человек, трое пострадавших оказались в критическом состоянии. Начальник местной полиции Дэн Маршалл сообщил, что правоохранители устанавливают личность стрелявшего и не исключают причастности нескольких человек.