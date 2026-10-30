Неизвестные открыли стрельбу по трамваю во Владикавказе

Во Владикавказе неизвестные обстреляли трамвай, следовавший по маршруту № 1. В результате выстрелов общественный транспорт получил повреждения. Об этом сообщили в МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

По предварительным данным, злоумышленники произвели несколько выстрелов в сторону движущегося вагона. Кто именно стрелял и из какого оружия, пока неизвестно. Информация о возможных пострадавших в сообщении полиции не приводится.

На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личности причастных и принимают меры к их розыску и задержанию.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Жителей, располагающих сведениями о произошедшем, просят обратиться в ближайший отдел МВД или позвонить по номеру 102.