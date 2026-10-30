Неизвестные открыли стрельбу по трамваю во Владикавказе
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Во Владикавказе неизвестные обстреляли трамвай, следовавший по маршруту № 1. В результате выстрелов общественный транспорт получил повреждения. Об этом сообщили в МВД по Республике Северная Осетия — Алания.
По предварительным данным, злоумышленники произвели несколько выстрелов в сторону движущегося вагона. Кто именно стрелял и из какого оружия, пока неизвестно. Информация о возможных пострадавших в сообщении полиции не приводится.
На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личности причастных и принимают меры к их розыску и задержанию.
Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Жителей, располагающих сведениями о произошедшем, просят обратиться в ближайший отдел МВД или позвонить по номеру 102.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Ингушетии пьяный мужчина взял собственную жену в заложницы и открыл стрельбу по полицейскому. Инцидент произошёл в селе Экажево, где 37-летний местный житель запер супругу в доме и угрожал ей ружьём. Когда на место прибыли правоохранители, он несколько раз выстрелил в сторону одного из сотрудников МВД. Злоумышленника удалось обезвредить при поддержке Росгвардии, против него возбудили уголовное дело.