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Опубликовано 16 октября, 12:47

Полиция установила личности подростков, обстрелявших автобус под Сургутом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция установила личности двух несовершеннолетних, обстрелявших автобус в посёлке возле Сургута. В результате происшествия у транспортного средства повреждено стекло.

Оба подростка живут в Сургутском районе ХМАО. По факту случившегося проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, сообщили URA.ru в пресс-службе регионального управления МВД.

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Ранее в Сургуте неизвестный выстрелил по припаркованному автомобилю из окна многоэтажки. Пуля повредила стекло машины, однако тонировочная плёнка удержала осколки. Полиция начала проверку и поиск стрелявшего.

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