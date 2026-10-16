Полиция установила личности подростков, обстрелявших автобус под Сургутом
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Полиция установила личности двух несовершеннолетних, обстрелявших автобус в посёлке возле Сургута. В результате происшествия у транспортного средства повреждено стекло.
Оба подростка живут в Сургутском районе ХМАО. По факту случившегося проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, сообщили URA.ru в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в Сургуте неизвестный выстрелил по припаркованному автомобилю из окна многоэтажки. Пуля повредила стекло машины, однако тонировочная плёнка удержала осколки. Полиция начала проверку и поиск стрелявшего.
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