Полиция установила личности подростков, обстрелявших автобус под Сургутом

Полиция установила личности двух несовершеннолетних, обстрелявших автобус в посёлке возле Сургута. В результате происшествия у транспортного средства повреждено стекло.

Оба подростка живут в Сургутском районе ХМАО. По факту случившегося проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, сообщили URA.ru в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в Сургуте неизвестный выстрелил по припаркованному автомобилю из окна многоэтажки. Пуля повредила стекло машины, однако тонировочная плёнка удержала осколки. Полиция начала проверку и поиск стрелявшего.