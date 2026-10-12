Стрельбу жителя Сургута из окна дома по автомобилю сняли на видео
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Сургуте полиция выясняет обстоятельства выстрела по припаркованному автомобилю. По словам владельца, пуля прилетела из окна многоэтажного дома и повредила стекло машины.
Житель Сургута устроил стрельбу из окна. Видео © URA.ru
Мужчина снял последствия на видео. На записи видно, что разбитое стекло удержала тонировочная плёнка. Осколки не осыпались в салон.
В УМВД по ХМАО подтвердили проведение проверки. Сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося и личность человека, который мог выстрелить, сообщили URA.ru.
Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона восьмого этажа. После обращения прохожих полицейские установили квартиру и задержали её жильца. У него изъяли стартовый пистолет, а проверка показала алкогольное опьянение.
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