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Опубликовано 12 октября, 14:50

Стрельбу жителя Сургута из окна дома по автомобилю сняли на видео

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Сургуте полиция выясняет обстоятельства выстрела по припаркованному автомобилю. По словам владельца, пуля прилетела из окна многоэтажного дома и повредила стекло машины.

Житель Сургута устроил стрельбу из окна. Видео © URA.ru

Мужчина снял последствия на видео. На записи видно, что разбитое стекло удержала тонировочная плёнка. Осколки не осыпались в салон.

В УМВД по ХМАО подтвердили проведение проверки. Сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося и личность человека, который мог выстрелить, сообщили URA.ru.

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Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона восьмого этажа. После обращения прохожих полицейские установили квартиру и задержали её жильца. У него изъяли стартовый пистолет, а проверка показала алкогольное опьянение.

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