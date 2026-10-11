Три человека ранены при стрельбе в Ереване

Три человека получили огнестрельные ранения после конфликта со стрельбой в Ереване. Потасовка началась возле одного из домов в районе Канакер, а затем продолжилась на Тбилисском шоссе, сообщили в полиции МВД Армении.

Первые сообщения о ссоре поступили в службу 112 около 23:52 10 октября. Прибывшие сотрудники полиции установили, что конфликт произошёл возле дома на улице Агаси, после чего его участники переместились на Тбилисское шоссе. Там было применено огнестрельное оружие.

Дежурившие поблизости патрульные заметили вооружённого мужчину и обезвредили его. После этого его доставили в медицинский центр.

«В результате инцидента три человека с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинские центры», — сообщили в полиции.

Личности пострадавших, их состояние и причины первоначальной ссоры пока не раскрываются. Также официально не уточняется, входил ли обезвреженный мужчина в число троих раненых. По факту произошедшего возбуждено уголовное производство. Следователи устанавливают участников конфликта и все обстоятельства стрельбы.

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в американском городе Эри, штат Пенсильвания, где погибли девять человек, в том числе двое детей. По данным местной полиции, вооружённый мужчина сначала открыл огонь возле жилого дома, а затем забаррикадировался внутри здания. После штурма правоохранители обнаружили тела погибших и предполагаемого преступника, который, по предварительной версии, покончил с собой.