В Приморье задержали подростка, стрелявшего из пневматики в школьный автобус

В посёлке Тавричанка Приморского края подростка задержали по подозрению в выстреле по школьному автобусу. По данным регионального УМВД, повреждено стекло машины, водитель и пассажиры не пострадали.

Автобус подъезжал к учебному заведению, когда раздался выстрел. Прокуратура уточнила, что повреждено боковое стекло, а сам инцидент произошёл в среду, 23 сентября. После сообщений местных жителей полиция установила личность подозреваемого. Это 17-летний юноша, живущий в Тавричанке. Его доставили в отдел для разбирательства.

У подростка изъяли пневматическое оружие и направили его на исследование. Собранные материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения. О возбуждении уголовного дела полиция пока не сообщала. Прокуратура проконтролирует результаты проверки и оценит работу органов системы профилактики.

Ранее Life.ru рассказывал, что четыре школьника получили ранения при стрельбе возле лицея в провинции Маниса на западе Турции. Неизвестный открыл огонь из ружья рядом с учебным заведением.