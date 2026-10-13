Пьяный мужчина взял жену в заложницы и обстрелял полицейского в Ингушетии
В Ингушетии 37-летний мужчина запер супругу в доме и открыл стрельбу по прибывшему полицейскому. Вооружённого местного жителя обезвредили сотрудники МВД при поддержке Росгвардии.
Инцидент произошёл в селе Экажево. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал жене гладкоствольным ружьём, не позволяя ей покинуть жилище.
В Ингушетии мужчина запер жену в доме и открыл огонь по полицейскому. Видео © Telegram / Следком Ингушетия
В это время во дворе дома находились трое несовершеннолетних детей. Супруг продолжал удерживать женщину, несмотря на присутствие детей поблизости.
Когда на место происшествия прибыл сотрудник полиции, вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в его сторону. После этого к задержанию подключились другие правоохранители и бойцы Росгвардии.
Совместными действиями силовиков подозреваемого удалось обезвредить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru сообщал о вооружённом нападении на пост ДПС в Ингушетии. В сентябре 2024 года неизвестный атаковал сотрудников полиции на въезде в Магас, ранив одного из них. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.
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