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Опубликовано 22 сентября, 08:03

Несколько граф исчезнут из загранпаспортов россиян с 1 января 2027 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько граф исчезнут из российских загранпаспортахов с 1 января 2027 года, но россиянам не придётся менять действующие документы после обновления бланков. Об изменениях сообщил пресс-центр МВД России.

Из обычного загранпаспорта исключат графу «Личный код». В дипломатических и служебных документах больше не будет поля «Учётная запись»: в МВД объяснили, что эти реквизиты утратили актуальность. Изменятся и обозначения документов в машиносчитываемой зоне. Обычный загранпаспорт получит код PP, дипломатический — PD, служебный — PO вместо прежних P, D и S соответственно.

Новые обозначения соответствуют нормам Международной организации гражданской авиации и должны упростить автоматическую обработку документов. На сроки действия паспортов, получение виз и порядок поездок технические изменения не повлияют.

Бланки старого образца разрешено использовать до полного исчерпания запасов. Поэтому некоторое время после 1 января гражданам ещё могут выдавать документы с прежним оформлением — они будут иметь такую же юридическую силу.

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Ранее Life.ru писал, что с 2027 года также перестанут вносить сведения о детях в пятилетние загранпаспорта родителей. Уже сделанные записи останутся действительными до окончания срока документа, однако МВД рекомендует заранее проверять правила въезда несовершеннолетних в страну назначения.

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Татьяна Миссуми
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