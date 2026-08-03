Загранпаспорт ребёнку с 2027 года: кого перестанут вписывать и нужно ли менять документы

С 1 января 2027 года сведения о детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Возможность добавить ребёнка в пятилетний паспорт старого образца фактически исчезнет: для новых поездок семьям придётся оформлять несовершеннолетнему собственный документ.

Однако срочно менять уже выданные паспорта не потребуется. Если сведения о ребёнке были внесены раньше, документ родителя продолжит действовать до окончания своего срока. При этом перед зарубежной поездкой всё равно нужно проверить правила страны назначения: иностранные пограничники и перевозчики могут потребовать отдельный загранпаспорт ребёнка.

Новый порядок утверждён постановлением Правительства России № 932 от 24 июля 2026 года. Вместе с записями о детях из бланков уберут устаревшие реквизиты, а обозначения документов в машиносчитываемой зоне приведут к международному формату.

Что изменится в загранпаспортах с 1 января 2027 года

Главное изменение касается родителей с детьми младше 14 лет. Сейчас ребёнка можно вписать в загранпаспорт родителя старого образца, который выдаётся на пять лет. В биометрические паспорта на десять лет сведения о детях не вносятся.

С 1 января 2027 года возможность добавлять такие сведения исчезнет и из пятилетних паспортов.

Что изменится в загранпаспортах с 1 января 2027 года. Инфографика © Life.ru

Правительство отдельно закрепило, что ранее изготовленные бланки смогут использовать до их израсходования, а уже выданные загранпаспорта останутся действительными до указанной в них даты.

Перестанут ли вписывать детей в загранпаспорта родителей

Да. После 1 января 2027 года внести ребёнка в загранпаспорт родителя будет нельзя.

Из описания бланков исключают реквизиты, предназначенные для сведений о детях. Поправки затрагивают обычные загранпаспорта, а также дипломатические и служебные документы.

Одновременно исчезнет и отдельная услуга по внесению таких сведений. Федеральным законом № 103-ФЗ отменяется норма Налогового кодекса о госпошлине за изменение загранпаспорта. Ранее такой платёж составлял 500 рублей и применялся, в частности, при добавлении информации о детях. Закон также начинает действовать 1 января 2027 года.

Нужно ли менять загранпаспорт из-за новых правил

Нет. Загранпаспорта, выданные до 1 января 2027 года, автоматически недействительными не станут.

Менять документ не потребуется, если:

срок его действия ещё не закончился;

паспорт не повреждён;

персональные данные владельца не изменились;

в документе остались свободные страницы;

нет других предусмотренных законом оснований для замены.

Это относится и к пятилетним паспортам, в которые уже внесены сведения о детях. Такие отметки сохранят юридическую силу до окончания срока действия документа родителя.

То есть семья, получившая пятилетний паспорт с записью о ребёнке в 2026 году, не обязана менять его 1 января 2027-го только из-за появления новых бланков.

Сможет ли ребёнок выехать по старой записи в паспорте родителя

По действующим разъяснениям Пограничной службы ФСБ, ребёнок может выехать из России без собственного загранпаспорта, если его сведения внесены в действующий небиометрический паспорт родителя на пять лет и ребёнок путешествует вместе с этим родителем.

Запись в биометрическом паспорте на десять лет такой возможности не даёт: ребёнку требуется собственный документ.

Но здесь есть важное ограничение. Российские пограничники могут выпустить ребёнка по пятилетнему паспорту родителя, однако это не означает, что его примет государство назначения. ФСБ рекомендует заранее проверять требования конкретной страны и перевозчика.

На практике безопаснее оформить несовершеннолетнему отдельный загранпаспорт, особенно если семья:

летит с пересадками;

направляется в страну со строгими миграционными правилами;

оформляет визу;

путешествует с разными родителями;

планирует самостоятельную поездку ребёнка;

покупает билеты через иностранную авиакомпанию.

Нужен ли ребёнку отдельный загранпаспорт с 2027 года

Для детей, которых не успели внести в действующий пятилетний паспорт родителя до вступления изменений в силу, — да.

После 1 января 2027 года воспользоваться прежней процедурой уже не получится. Чтобы ребёнок мог путешествовать за пределами России, ему потребуется собственный пятилетний или биометрический загранпаспорт.

Но утверждение, что все дети с 1 января 2027 года обязаны срочно получить новый документ, было бы неточным. Ранее сделанные записи в паспортах родителей сохраняются до окончания срока действия документа.

Теперь правило выглядит так: Новых детей в паспорта родителей с 2027 года вписывать не будут, но старые действующие записи автоматически не аннулируются.

Что изменилось для поездок детей ещё в 2026 году

Новые бланки паспортов — не единственное изменение, которое нужно учитывать родителям.

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключено из общего перечня документов, по которым российский ребёнок младше 14 лет может выезжать из страны и возвращаться обратно. Пограничная служба ФСБ рекомендует заранее оформлять детям загранпаспорта.

Это изменение нельзя путать с отменой записей в паспортах родителей:

с января 2026 года изменились документы для пересечения границы;

с января 2027 года перестанут вносить новые сведения о детях в паспорта родителей.

Какой загранпаспорт оформить ребёнку

Родители могут выбрать между документом старого образца на пять лет и биометрическим паспортом на десять лет.

Паспорт на 5 лет: Срок действия — 5 лет.

Электронный чип — нет.

Госпошлина ребёнку до 14 лет — 1 000 рублей.

Госпошлина от 14 лет — 2 000 рублей.

Личное присутствие маленького ребёнка — для подачи и получения может не требоваться.

Риск досрочной замены — ниже.

Доступность в МФЦ — обычно шире.

Биометрический паспорт на 10 лет: Срок действия —10 лет.

Электронный чип — есть.

Госпошлина ребёнку до 14 лет — 3 000 рублей.

Госпошлина от 14 лет — 6 000 рублей.

Личное присутствие маленького ребёнка — требуется для фотографирования.

Риск досрочной замены — выше, если внешность ребёнка сильно изменится.

Доступность в МФЦ — зависит от оборудования отделения.

Какой загранпаспорт оформить ребёнку. Инфографика © Life.ru

Размеры госпошлины указаны по действующим на момент публикации тарифам Госуслуг. Для детей до 14 лет пятилетний паспорт стоит 1 тысячу рублей, биометрический — 3 тысячи рублей. С 14 лет применяются взрослые тарифы: 2 и 6 тысяч рублей соответственно.

Для младенцев и маленьких детей пятилетний паспорт нередко оказывается практичнее. Внешность ребёнка быстро меняется, поэтому десятилетний документ иногда приходится заменять раньше истечения срока.

Как оформить ребёнку загранпаспорт

Подать заявление можно: через Госуслуги;

в подразделении МВД по вопросам миграции;

через МФЦ, если выбранный центр оказывает такую услугу.

При подаче через Госуслуги родитель заполняет анкету, выбирает вид паспорта и подразделение для посещения. Полностью дистанционно оформить документ нельзя: оригиналы потребуется предъявить лично, а для биометрического паспорта ребёнка фотографируют на специальном оборудовании.

Обычно требуются: свидетельство о рождении ребёнка;

подтверждение российского гражданства, если оно не следует из свидетельства;

паспорт родителя или другого законного представителя;

внутренний паспорт ребёнка, если ему исполнилось 14 лет;

прежний загранпаспорт при его наличии;

фотографии для пятилетнего документа;

квитанция об оплате госпошлины.

Перечень может отличаться в зависимости от возраста ребёнка и обстоятельств оформления.

Сколько делают загранпаспорт ребёнку

Сроки оформления для детей в целом такие же, как для взрослых:

до одного месяца — при обращении по месту регистрации;

до трёх месяцев — при подаче не по месту регистрации или при необходимости дополнительных проверок;

до трёх рабочих дней — в исключительных обстоятельствах, связанных с экстренным лечением либо тяжёлой болезнью или смертью близкого родственника.

Возможность срочного изготовления и вид выдаваемого документа нужно заранее уточнять в МВД.

Какие ещё изменения появятся в бланках загранпаспортов

Отмена записей о детях — самая заметная, но не единственная часть реформы.

Исчезнут устаревшие графы

Из обычного загранпаспорта уберут реквизит «Личный код». Из дипломатических и служебных паспортов исключат поле «Учётная запись».

Как пояснило МВД, эти графы утратили актуальность и больше не нужны в современном правовом и техническом обороте.

Изменятся обозначения документов

В машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться новые обозначения:

PP — обычный загранпаспорт гражданина России;

PD — дипломатический паспорт;

PO — служебный паспорт.

Сейчас применяются обозначения P, D и S соответственно. Новые коды вводят для соответствия международным нормам обработки машиносчитываемых документов.

Для владельца паспорта это техническое изменение. Оно не влияет на срок действия документа, порядок поездок или необходимость получать визу.

Изменится ли внешний вид загранпаспорта

Кардинальной замены российского загранпаспорта другим документом постановление не предусматривает.

Речь идёт об отдельных реквизитах внутри бланка, записи о детях и машиносчитываемом коде. Уже изготовленные бланки разрешено использовать до их израсходования, поэтому после 1 января 2027 года гражданам некоторое время могут выдавать документы, изготовленные ранее. Они будут иметь такую же юридическую силу.

Почему детей решили больше не вписывать

В МВД объяснили изменение необходимостью защитить право несовершеннолетних на свободное передвижение. Ведомство обратило внимание на случаи, когда иностранные государства отказывали детям во въезде из-за отсутствия собственного паспорта, даже если сведения о ребёнке были внесены в документ родителя.

Кроме того, запись в паспорте родителя привязывает ребёнка к поездке именно с владельцем документа. Собственный загранпаспорт позволяет ему путешествовать:

с другим родителем;

с родственником;

с организованной группой;

с сопровождающим;

самостоятельно — при наличии необходимых согласий.



Что родителям сделать до 2027 года

Срочных массовых действий новые правила не требуют.

Проверить документы заранее стоит в трёх случаях:

Ребёнок пока не вписан в пятилетний паспорт родителя и собственного документа у него нет.

Семья планирует зарубежную поездку в 2027 году или позже.

Страна назначения либо перевозчик требует отдельный загранпаспорт несовершеннолетнего.

Оформлять отдельный документ лучше заблаговременно, не откладывая подачу заявления до покупки билетов.

Частые вопросы

Правда ли, что с 2027 года детям обязательно нужен отдельный загранпаспорт?

Для новых оформлений — да: вписать ребёнка в паспорт родителя после 1 января 2027 года больше не получится. Однако ранее сделанные записи продолжат действовать до окончания срока паспорта.

Нужно ли менять пятилетний паспорт с записью о ребёнке?

Нет. Документ не станет недействительным из-за появления новых бланков.

Можно ли будет дописать второго ребёнка в старый паспорт после 1 января 2027 года?

Нет. Услугу внесения новых сведений о детях отменят.

Можно ли сейчас вписать ребёнка в биометрический паспорт?

Нет. Сведения о детях вносятся только в паспорта старого образца на пять лет.

Выпустят ли ребёнка из России по паспорту родителя?

По разъяснению Пограничной службы ФСБ — да, если запись сделана в действующем пятилетнем паспорте и ребёнок едет вместе с его владельцем. Возможность въезда необходимо отдельно проверять у страны назначения и перевозчика.

Можно ли ребёнку путешествовать самостоятельно по паспорту родителя?

Нет. Для поездки без владельца паспорта ребёнку нужен собственный загранпаспорт и в предусмотренных случаях нотариальное согласие законного представителя.

Отменят ли госпошлину за детский загранпаспорт?

Нет. Отменяется только пошлина за внесение сведений о ребёнке в паспорт родителя. Госпошлина за выдачу собственного детского загранпаспорта сохраняется.

Нужно ли менять биометрический паспорт из-за новых кодов PP?

Нет. Уже выданные документы действуют до окончания своего срока.

Изменятся ли сроки оформления в 2027 году?

Постановление № 932 не вводит новых сроков выдачи загранпаспортов.

Итог

С 1 января 2027 года детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Семьям, оформляющим документы после этой даты, потребуется делать ребёнку отдельный пятилетний или биометрический паспорт.