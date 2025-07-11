Россиянам объяснили, когда пора менять загранпаспорт

Заграничный паспорт подлежит замене в случаях изменения внешности или личной информации, вне зависимости от оставшегося срока действия. Об этом напомнил юрист Илья Русяев.

«Не менее значимым основанием для досрочной замены выступает изменение персональных данных владельца: фамилии, имени, отчества, даты или места рождения», — подчеркнул специалист в беседе с «Москвой 24».

Эксперт подчеркнул, что загранпаспорт теряет свою юридическую силу и не может использоваться для идентификации личности за границей, если данные в нём стали трудночитаемыми или фотография утратила чёткость. По его словам, в случае, если женщина вышла замуж и сменила фамилию, ей необходимо заменить не только внутренний паспорт, но и заграничный. Использование старого паспорта может быть истолковано как попытка незаконного пересечения границы с использованием документа, недействительного для идентификации гражданина.

При этом, как отметил Русяев, замена внутреннего паспорта по достижении определённого возраста (20 или 45 лет) не требует обязательной замены загранпаспорта, если личные данные не претерпели изменений. Также крайне важно обновить загранпаспорт при значительных изменениях внешнего вида, например, после пластической операции на лице или вследствие травмы.

Процедура идентификации личности при пересечении границы имеет формальный характер, и значительные расхождения между фотографией в паспорте и текущим внешним видом человека могут привести к проблемам, вплоть до отказа в посадке на самолёт или во въезде в другую страну.