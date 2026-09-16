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Опубликовано 16 сентября, 14:43

«Нестареющий» комик Алмазов перенёс операцию по удалению опухоли и заново учится ходить

Комику Алмазову удалили опухоль после четырёх курсов химиотерапии

Элдос Алмазов. Обложка © Telegram / Eldos Almazov

Элдос Алмазов. Обложка © Telegram / Eldos Almazov

28-летнему стендап-комику из Бишкека Элдосу Алмазову провели операцию по удалению опухоли после четырёх курсов химиотерапии. О новом этапе лечения артист рассказал в телеграм-канале.

У Алмазова диагностирована остеосаркома — злокачественная опухоль костной ткани. Перед хирургическим вмешательством комик прошёл четыре курса химиотерапии, благодаря которым новообразование удалось уменьшить.

Теперь Алмазову предстоит продолжить лечение. По его словам, впереди ещё четыре курса химиотерапии.

Пока артист восстанавливается после перенесённой операции. Комик признался, что ему приходится заново учиться ходить.

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Ранее Life.ru рассказывал, как у 28-летнего Элдоса Алмазова обнаружили остеосаркому. О диагнозе комик сообщил в апреле, после чего уехал на лечение в Бишкек и начал готовиться к химиотерапии и операции.

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Юрий Лысенко
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