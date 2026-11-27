Жители канадского Монреаля устроили необычную акцию протеста после высказывания мэра Сорайи Мартинес Феррады о необходимости экономить. Как сообщает CityNews, 26 ноября демонстранты собрались у здания администрации и начали готовить макароны с сыром.

В Монреале прошёл протест после слов мэра о макаронах вместо стейков. Видео © X / Francois Bullock (Patriote XV)

Поводом для возмущения стал проект муниципального бюджета на 2027 год, предусматривающий увеличение налоговой нагрузки на владельцев жилой недвижимости в среднем на 9,8%. Объясняя необходимость расстановки финансовых приоритетов, градоначальница сравнила городскую казну с семейным бюджетом.

«Иногда говоришь себе: может, будем есть чуть больше [макарон] Kraft Dinner, потому что не можем позволить себе филе-миньон», — заявила мэр.

Горожане сочли такое сравнение бестактным, поскольку многие семьи и без того с трудом сводят концы с концами. На демонстрацию, получившую ироничное название Soraya Dinner, участники принесли кастрюли и переносные плитки. Сама Мартинес Феррада ранее признала неудачность своей формулировки, пояснив, что имела в виду выбор между созданием новых парков и ремонтом дорог.

Между тем, согласно данным правительства Канады от 17 ноября, с февраля 2022 года Оттава взяла на себя обязательства по оказанию помощи Украине почти на 25,5 млрд канадских долларов (около 1,47 трлн рублей).

Ранее, 13 ноября, в Монреале состоялась массовая студенческая акция против дороговизны жилья и образования. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и задержали трёх человек.