Работа из кровати или за кухонным столом может обернуться усталостью и потерей концентрации. Об этом «Радио 1» рассказала дизайнер интерьера Мария Боровская.

По словам специалиста, дома необходимо чётко разделять пространство для отдыха и выполнения рабочих задач. Если постоянно трудиться там же, где человек привык расслабляться, становится сложнее переключаться между разными занятиями. При этом для организации полноценного рабочего уголка необязательно выделять отдельную комнату.

«Главная ошибка, ведущая к усталости и потере концентрации, заключается в работе на кухне или в кровати. Мозг не понимает, где заканчивается отдых и начинается труд. Поэтому важно создать чёткие визуальные границы», — объяснила Боровская.

В небольшой квартире отделить рабочую зону помогут низкий стеллаж, спинка дивана или складная ширма. Ещё один вариант — поставить отдельную настольную лампу, которая будет освещать только место для работы. Дополнительно дизайнер советует использовать специальный коврик, подставку для ноутбука или папку для документов.

Необязательно покупать и большой письменный стол. По словам эксперта, для работы достаточно столешницы глубиной 50–60 сантиметров. Освободить место поможет кронштейн для монитора, а хранить принадлежности можно на полках и перфорированных настенных панелях. Для особенно тесных помещений подойдут складные столы.

Не менее важно правильно подобрать кресло. Боровская рекомендует обратить внимание на регулировку высоты, поддержку поясницы и наличие подставки для ног. Это поможет уменьшить усталость спины и шеи при длительном сидении за компьютером.

«Садитесь за работу только на выделенный пятачок, и мозг получает чёткий сигнал: здесь мы работаем», — подчеркнула дизайнер.