Екатерину Мизулину возмутил хэллоуинский рейв, который устроили в Российской государственной библиотеке в Москве. Директор Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале усомнилась в уместности такой вечеринки и выразила опасения за сохранность редких книг.

Рейв на Хэллоуин в Ленинской библиотеке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ p.r.i.h.o.d

Мероприятие состоялось 31 октября в исторических залах Ленинки, где вместо привычной тишины звучала электронная музыка. По словам общественницы, необычный формат вызвал недовольство не только у её подписчиков, но и у либерально настроенных пользователей соцсетей. В подтверждение она опубликовала скриншоты комментариев, авторы которых задавались вопросом, почему для дискотеки не выбрали обычный ночной клуб.

«Люди спрашивают — неужели в Москве не осталось клубов. Кроме того, в комментах отмечают, что идея популяризации библиотеки среди молодёжи таким способом сомнительная — студентов там и так всегда много», — написала она.

Отдельное беспокойство у неё вызвала судьба книжных собраний, среди которых есть издания XV века, труды Иоганна Гутенберга, Ивана Фёдорова и другие памятники письменности. Общественница поинтересовалась, проверили ли сохранность фондов после вечеринки и не мог ли кто-нибудь воспользоваться происходившим, чтобы вынести ценные экземпляры. Кроме того, она обратила внимание на позицию Минкультуры и раскритиковала, по её мнению, недостаточно ответственное отношение к культурному наследию.