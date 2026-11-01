«Неужели не осталось клубов»: Мизулина возмутилась хэллоуинским рейвом в главной библиотеке страны
Мизулина возмутилась рейвом в Ленинской библиотеке и вспомнила о редких книгах
Екатерину Мизулину возмутил хэллоуинский рейв, который устроили в Российской государственной библиотеке в Москве. Директор Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале усомнилась в уместности такой вечеринки и выразила опасения за сохранность редких книг.
Рейв на Хэллоуин в Ленинской библиотеке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ p.r.i.h.o.d
Мероприятие состоялось 31 октября в исторических залах Ленинки, где вместо привычной тишины звучала электронная музыка. По словам общественницы, необычный формат вызвал недовольство не только у её подписчиков, но и у либерально настроенных пользователей соцсетей. В подтверждение она опубликовала скриншоты комментариев, авторы которых задавались вопросом, почему для дискотеки не выбрали обычный ночной клуб.
«Люди спрашивают — неужели в Москве не осталось клубов. Кроме того, в комментах отмечают, что идея популяризации библиотеки среди молодёжи таким способом сомнительная — студентов там и так всегда много», — написала она.
Отдельное беспокойство у неё вызвала судьба книжных собраний, среди которых есть издания XV века, труды Иоганна Гутенберга, Ивана Фёдорова и другие памятники письменности. Общественница поинтересовалась, проверили ли сохранность фондов после вечеринки и не мог ли кто-нибудь воспользоваться происходившим, чтобы вынести ценные экземпляры. Кроме того, она обратила внимание на позицию Минкультуры и раскритиковала, по её мнению, недостаточно ответственное отношение к культурному наследию.
При этом ранее российские ивент-агентства зафиксировали падение спроса на тематические мероприятия по случаю Хэллоуина. Организаторы отмечали, что даже сезонные скидки не стимулируют клиентов заказывать праздничные события. Одной из главных причин организаторы называют высокие цены. Полноценная вечеринка обходится заказчикам в среднем в 700–900 тысяч рублей, тогда как минимальный бюджет скромного торжества начинается от 250 тысяч.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ p.r.i.h.o.d