Невестам по 11 лет: В Германии раскрыли сотни детских браков

В немецкой земле Баден-Вюртемберг выявили 358 браков с участием несовершеннолетних, но за последние годы суды аннулировали только восемь из них. Некоторым девочкам на момент свадьбы было всего 11–12 лет. Такие данные приводятся в ответе регионального МВД на депутатский запрос, пишет Die Welt.

Один из наиболее вопиющих случаев произошёл в 2020 году, когда 11-летнюю девочку из Ирака выдали замуж за 17-летнего соотечественника. В 2018-м власти аннулировали брак 14-летней афганки с 30-летним мужчиной. Среди зарегистрированных случаев также оказались союзы 12-летних девочек с мужчинами в возрасте 21 и 28 лет.

При этом 350 браков так и не были аннулированы судом. Власти объясняют это разными обстоятельствами: некоторые несовершеннолетние успевали достичь 18-летия до завершения разбирательства, в других случаях один из супругов умирал или пара повторно регистрировала отношения за границей. Часть дел закрывали без судебного решения об отмене брака.

Как выяснилось, все рассмотренные случаи касались союзов, заключённых за пределами Германии. В ФРГ вступать в брак разрешено только с 18 лет, однако семьи, прибывающие из других государств, нередко уже имеют соответствующие документы. В 2024 году немецкие власти обновили законодательство, регулирующее признание таких браков.

Особую тревогу вызывает ситуация с принуждением несовершеннолетних к замужеству. По данным консультационной службы YASEMIN, в 2025 году за помощью обратились 271 человек. В 80 случаях речь шла об угрозе насильственного брака, причём 33 потенциальные жертвы были несовершеннолетними. Четверым детям ещё не исполнилось 12 лет.

На проблему также обратила внимание правозащитная организация Terre des Femmes. Летом она подготовила специальные рекомендации для учителей на случай, если школьниц собираются вывезти за границу ради принудительного замужества. Именно эта инициатива стала поводом для депутатского запроса, раскрывшего масштабы проблемы.

Ранее Life.ru сообщал о попытке насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу в Екатеринбурге. По версии следствия, родственники девушки договорились о её свадьбе с 24-летним мужчиной без согласия самой несовершеннолетней. После отказа девочку избили, заперли в доме жениха и лишили возможности пользоваться телефоном и посещать занятия. Позднее пару поженили по национальным традициям, однако официально брак не зарегистрировали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал доклад о результатах расследования.