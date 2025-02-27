До Бастрыкина дошла история 16-летней девочки, которую насильно выдали замуж на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за попытки насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу в Екатеринбурге за 24-летнего парня. Он дал распоряжение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко, сообщили в пресс-службе СКР.

«Бастрыкин поручил Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СКР.

По предварительным данным свердловского главка, в феврале прошлого года родители девушки пытались выдать её замуж силой за 24-летнего мужчину из этнической группы. После отказа школьницу избили и, угрожая расправой, заперли в доме жениха. Девочку не выпускали и не давали пользоваться телефоном для связи с родными и учиться. Подруги девочки утверждают, что о будущем браке год назад договаривались родственники молодых. Прошлой осенью их поженили по народным традициям, но официально пара не состоит в браке.