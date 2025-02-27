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27 февраля, 06:23

До Бастрыкина дошла история 16-летней девочки, которую насильно выдали замуж на Урале

Бастрыкин требует завести дело о попытке выдать замуж 16-летнюю девочку на Урале

16-летняя школьница с женихом. Фото © E1.RU

16-летняя школьница с женихом. Фото © E1.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за попытки насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу в Екатеринбурге за 24-летнего парня. Он дал распоряжение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко, сообщили в пресс-службе СКР.

«Бастрыкин поручил Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СКР.

По предварительным данным свердловского главка, в феврале прошлого года родители девушки пытались выдать её замуж силой за 24-летнего мужчину из этнической группы. После отказа школьницу избили и, угрожая расправой, заперли в доме жениха. Девочку не выпускали и не давали пользоваться телефоном для связи с родными и учиться. Подруги девочки утверждают, что о будущем браке год назад договаривались родственники молодых. Прошлой осенью их поженили по народным традициям, но официально пара не состоит в браке.

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А ранее свадьба восьмилетнего цыгана и его 13-летней «супруги» ранее взбудоражила всю Астрахань. Всё происходило на фоне роскошного оформления: хрустальные люстры, фрукты, шикарный торт и фонтаны из шампанского. Однако полиция не нашла нарушений закона в свадьбе детей в Астрахани. Ведь торжество носило исключительно символический характер и не являлось официальной регистрацией брака.

Андрей Бражников
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