Полиция не нашла нарушений закона в цыганской свадьбе детей в Астрахани

Полиция не усмотрела нарушений закона в цыганской свадьбе детей в Астрахани. Согласно заявлению пресс-службы УМВД по региону, торжество носило исключительно символический характер и не являлось официальной регистрацией брака. По итогам проверки выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

«Ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями и официально оформят отношения только после достижения установленного законодательством возраста», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних провели разъяснительную работу с законными представителями детей, которые принимали участие в символическом ритуале свадьбы. Григорий Кузменко, представитель цыганской диаспоры в Астраханской области, в беседе с ТАСС рассказал о традиции своей общины, согласно которой соглашение о свадьбе часто достигается заранее. Он отметил, что девочка является сиротой и находится под опекой своей бабушки, которая хотела, чтобы внучка попала в хорошую семью, и поэтому настаивала на проведении данного ритуала.