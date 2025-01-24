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Регион
24 января, 14:47

Полиция не нашла нарушений закона в цыганской свадьбе детей в Астрахани

Полиция не усмотрела нарушений закона в цыганской свадьбе детей в Астрахани. Согласно заявлению пресс-службы УМВД по региону, торжество носило исключительно символический характер и не являлось официальной регистрацией брака. По итогам проверки выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

«Ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями и официально оформят отношения только после достижения установленного законодательством возраста», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних провели разъяснительную работу с законными представителями детей, которые принимали участие в символическом ритуале свадьбы. Григорий Кузменко, представитель цыганской диаспоры в Астраханской области, в беседе с ТАСС рассказал о традиции своей общины, согласно которой соглашение о свадьбе часто достигается заранее. Он отметил, что девочка является сиротой и находится под опекой своей бабушки, которая хотела, чтобы внучка попала в хорошую семью, и поэтому настаивала на проведении данного ритуала.

Напомним, что свадьба восьмилетнего цыгана и его 13-летней «супруги» ранее взбудоражила всю Астрахань. Всё происходило на фоне роскошного оформления: хрустальные люстры, фрукты, шикарный торт и фонтаны из шампанского. Ситуация породила бурное обсуждение в Сети и множество вопросов о законности такого брака.

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Telegram / Краснодар и край

Наталья Демьянова
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