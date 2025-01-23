«Подарите трансформера»: Свадьба с восьмилетним ребёнком поставила на уши всю Астрахань

Сегодня Астрахань озарило знаменательно событие — цыгане сыграли свадьбу. Куча гостей, богатая атмосфера, ресторан, 8-летний красавец-жених и 13-летняя красавица-невеста, — в общем, всё по канону. Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».

Белый танец. Видео © Telegram / Краснодар и край

Торжество проходило в атмосфере роскоши: люстры из хрусталя, астраханские фрукты, торт, фонтаны из шампанского и создающая романтику дыммашина. А на 38-й секунде видео жених элегантно прокрутит невесту в танце. Было бы смешно, если бы не было так грустно смотреть на мрачное лицо девочки и потерянный взгляд мальчика, которые, кажется, понятия не имеют, что они там делают.

За проведение мероприятия отвечала местная цыганская община. Детей пришлось «поженить» в ресторане, так как в ЗАГС их пустили бы разве что вынести кольца.