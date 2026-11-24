Нейросеть Claude предложила доказательство математической гипотезы Вэлианта, остававшейся нерешённой 47 лет. Разработчик модели Anthropic опубликовал исследование, однако его выводы ещё предстоит проверить математикам.

Работа объёмом 70 страниц посвящена вопросу, поставленному учёным Лесли Вэлиантом в 1979 году. Он касается различий между двумя классами математических задач — VP и VNP. Грубо говоря, исследователи пытались установить, существуют ли вычисления, для которых принципиально невозможно найти достаточно быстрый способ решения.

Claude утверждает, что доказал неравенство этих классов для любых математических полей. Результат также предполагает, что некоторые вычисления требуют значительно большего количества операций, чем задачи, решаемые эффективными алгоритмами. При этом знаменитая проблема P и NP, с которой связана гипотеза Вэлианта, остаётся открытой.

Вместе со статьёй Anthropic представила формальное доказательство на языке Lean 4. Оно прошло автоматическую проверку, в том числе с использованием независимо разработанного проверяющего ядра. Однако сама компания признаёт, что ни один математик пока не изучил доказательство, а компьютерная проверка не гарантирует точного соответствия записанных утверждений исходной задаче.

Ранее Life.ru сообщал, что математик Anthropic Левент Альпёге заявил о возможном доказательстве гипотезы Римана с помощью Claude. Исследователь представил математическую записку и формальное доказательство объёмом около 17 миллионов строк кода. Эта задача остаётся одной из семи знаменитых проблем тысячелетия.