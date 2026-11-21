Математик и сотрудник Anthropic Левент Альпёге заявил, что вместе с нейросетью Claude нашёл доказательство гипотезы Римана, что не удавалось 167 лет. Он опубликовал на своём сайте краткую записку и код формального доказательства.

Код написан на языке Lean и занимает около 17 миллионов строк. Альпёге утверждает, что формализовал доказательство без дополнительных предположений; метод, по его словам, применим и к гипотезе Римана для дзета-функций Дирихле. Полного разъяснения доказательства в виде научной статьи он пока не представил.

Профессор MIT Эндрю Сазерленд сообщил, что код собирается, а его главная теорема соответствует формулировке гипотезы Римана в математической библиотеке Mathlib. Проверки также прошли несколько независимых программных ядер.

Одновременно на PhilArchive появилось мнение математика Дженни Лоррейн Нильсен с критикой доказательства. Автор считает, что некоторые конструкции, на которых строится аргумент, оказываются тривиальными и не подтверждают необходимые математические связи.

Гипотеза Римана касается распределения нулей дзета-функции и связана с закономерностями распределения простых чисел. Её сформулировал Бернхард Риман в 1859 году. Задача входит в список семи «Задач тысячелетия», за решение каждой из которых назначена премия в миллион долларов.

Математический институт Клэя рассматривает решение задачи только после публикации в подходящем научном издании, как минимум двух лет с момента публикации и широкого признания результата специалистами. Поэтому заявление Альпёге пока не означает, что задача признана решённой или что ему присуждена премия.

Ранее OpenAI заявила, что её внутренняя ИИ-модель предложила решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса. Она входит в число семи «задач тысячелетия» — математических проблем, сформулированных Институтом Клэя.