Нейросети отобрали работу у украинских моделей в США

Модели из Украины заявили, что стали реже получать предложения о работе в США из-за распространения нейросетей в рекламной индустрии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

После внедрения искусственного интеллекта в создание рекламного контента занятость некоторых участников рынка в крупных городах сократилась в 2–5 раз. Компании начали использовать цифровые изображения вместо традиционных фотосессий с участием моделей. Для создания материалов берут за основу внешность реальных девушек и ранее сделанные снимки.

Такой подход позволяет брендам сократить расходы на производство контента: не требуется оплачивать работу моделей, фотографов, аренду студий и другие связанные с этим затраты. Некоторые украинские модели пытались добиться компенсаций за использование своего изображения без оплаты, однако, по данным издания, добиться выплат им не удалось.

Представители рынка отмечают, что развитие генеративных технологий меняет правила работы в рекламной сфере и заставляет специалистов искать новые форматы сотрудничества. При этом вопрос использования внешности реальных людей для создания ИИ-изображений остаётся предметом обсуждений в индустрии.

Ранее эксперт назвала профессии, которые в скором времени вытеснит ИИ. Готовиться нужно всем, у кого повторяющаяся работа.