Привычка выбирать натуральный кофе вместо чая может увеличить месячную стоимость домашних завтраков примерно на 467–670 рублей. Это следует из расчётов «Индекса завтрака» Life.ru по ценам Росстата в российских регионах.

Для сравнения использовался одинаковый завтрак из двух яиц, молока, сливочного масла и пшеничного хлеба. Менялся только напиток: два грамма чёрного байхового чая заменяли десятью граммами натурального кофе.

В Москве ежедневный кофе вместо чая добавляет к стоимости завтраков около 532 рублей за месяц. В Тыве прибавка составляет примерно 544 рубля, а в Тюменской области может доходить примерно до 670 рублей.

При этом основной чек всё равно формирует не напиток, а продукты. Расчёты Life.ru показывают, что значительную часть региональной разницы создают яйца, хлеб, молоко и сливочное масло.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru отметил, что разница примерно в 17–18 рублей за один завтрак выглядит небольшой, однако при ежедневной покупке за месяц складывается в сумму, сопоставимую, например, с оплатой мобильной связи или подписки на онлайн-кинотеатр.

Подробнее о стоимости одинакового завтрака в разных частях страны — в исследовании Life.ru «Индекс завтрака»: в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку.