Ни лодки, ни моста, зато с ветерком: Китаец переписал мировой рекорд езды по воде

Китайский предприниматель Чжан Сюэ осуществил мечту, к которой шёл 17 лет: проехал на мотоцикле по воде более 40 километров и установил мировой рекорд Гиннесса. Основатель компании Zhang Xue Motor преодолел дистанцию 40,74 километра всего за 32 минуты, оставив позади прежнее достижение в 31,8 километра. Об этом сообщает City News Service.

Китаец побил рекорд дальности езды на мотоцикле по воде. Видео © Х / luchonglie

Необычный заезд состоялся 25 октября на реке Цзиньцзян в родном для предпринимателя уезде Маян китайской провинции Хунань. Маршрут включал восемь участков и семь поворотов, которые мотоциклист прошёл без остановок и падений в воду. За испытанием наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса, официально подтвердившие результат.

Покорять реку Чжан отправился на специально переоборудованном мотоцикле MX450 с двигателем мощностью свыше 60 лошадиных сил. Инженеры оснастили технику поплавками, увеличенным топливным баком и защитой двигателя от попадания воды. Заднее колесо с лопастями обеспечивало движение, а передняя лыжа помогала удерживать направление и проходить повороты.

Самое интересное, что впервые китайский энтузиаст попытался провернуть подобный трюк ещё в 2009 году. Тогда 22-летний Чжан участвовал в телевизионном шоу и четыре раза пытался пересечь водную преграду на самодельном мотоцикле. Все попытки закончились купанием, а лучший результат составил жалкие 20 метров.

За прошедшие годы неудачливый экспериментатор превратился в успешного производителя мототехники. Он основал собственную компанию и вместе с инженерами несколько месяцев готовился к новой попытке. Конструкцию неоднократно испытывали на разных водоёмах, добиваясь устойчивости и управляемости.

После финиша рекордсмен оценил своё выступление на 99 баллов из 100. Недостающий балл он решил оставить, чтобы не зазнаваться. По словам Чжана, во время заезда он сознательно не стремился развить максимальную скорость, поскольку главным было безопасно добраться до финиша.

Место проведения испытания предприниматель выбрал неслучайно. Чжан хотел привлечь внимание к родному региону и показать его всему миру. После установления рекорда он подарил сертификат Гиннесса и участвовавший в заезде мотоцикл родному уезду Маян.