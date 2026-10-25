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Опубликовано 25 октября, 18:10

Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе

Athletics World Championships Tokyo 25 – Day 1. Обложка © ТАСС/ЕРА/KIYOSHI OTA

Athletics World Championships Tokyo 25 – Day 1. Обложка © ТАСС/ЕРА/KIYOSHI OTA

Японский легкоатлет Масатора Кавано стал первым обладателем мирового рекорда в мужской марафонской ходьбе. На Всеяпонском турнире в Такахате 28-летний спортсмен преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 55 минут 14 секунд, сообщает World Athletics.

Соревнования проходили под проливным дождём. На 36-м километре Кавано оторвался от группы лидеров и первым добрался до финиша. Серебро завоевал его соотечественник Кадзуя Иваи с результатом 2 часа 55 минут 55 секунд, бронзу — Кадзуки Такахаси, показавший 2 часа 56 минут 45 секунд.

Марафонская ходьба стала официальной дисциплиной с 1 января 2026 года, заменив дистанцию 35 километров. Для регистрации первого мужского мирового рекорда международная федерация установила норматив 2 часа 56 минут 30 секунд. Кавано преодолел его с первой попытки, однако результат ещё должен пройти процедуру официального утверждения.

На том же турнире австралийка Ребекка Хендерсон обновила женский мировой рекорд в марафонской ходьбе, преодолев дистанцию за 3 часа 14 минут 52 секунды. Прежнее достижение итальянки Софии Фиорини продержалось чуть больше двух месяцев.

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Ранее Life.ru сообщал, что казахстанскую легкоатлетку Айнур Токсанбаеву лишили золотой медали Азиатских игр из-за неподходящих кроссовок. Спортсменка первой преодолела марафонскую дистанцию в спортивной ходьбе за 3 часа 22 минуты 20 секунд, однако проверка показала, что её обувь не входит в список разрешённых моделей World Athletics.

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Николь Вербер
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