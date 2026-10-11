Японский пловец Томоюки Мацусита побил семилетний мировой рекорд

Японский пловец Томоюки Мацусита установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием в 25-метровом бассейне, превзойдя достижение семилетней давности. На чемпионате Японии 21-летний спортсмен показал результат 3 минуты 54,33 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю Японии — Дайе Сэто. В 2019 году он преодолел аналогичную дистанцию за 3 минуты 54,81 секунды. Мацусита сумел улучшить этот показатель на 48 сотых секунды.

Для молодого японца нынешнее достижение стало продолжением успешных выступлений на международной арене. Ранее он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже на 400-метровке комплексом. Тогда соревнования проходили в стандартном 50-метровом бассейне.

Вторую награду такого же достоинства спортсмен получил на чемпионате мира 2025 года. На обеих крупных международных стартах Мацусита уступил французскому пловцу Леону Маршану. Теперь японец записал на свой счёт мировой рекорд на короткой воде.

Ранее Life.ru сообщал о мировом рекорде российского пловца Егора Корнева на дистанции 50 метров баттерфляем. На этапе Кубка мира в Ташкенте 22-летний спортсмен преодолел дистанцию в 25-метровом бассейне за 21,28 секунды. Он улучшил достижение швейцарца Ноэ Понти на четыре сотых секунды.