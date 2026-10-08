«Руки не слушались»: Чемпион Сурдлимпийских игр раскрыл самое мучительное испытание на «Титанах»

Пловец Виталий Оботин из Владивостока рассказал, какое испытание стало для него самым тяжёлым на спортивном шоу «Титаны». Об этом пишет kp.ru.

12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр продолжает участие в пятом сезоне проекта и уже прошёл несколько сложных этапов. В последнем выпуске спортсмены выполняли задание «Титанические ступени»: вися на турнике, им нужно было ногами поднимать и переносить металлический гриф весом 10 килограммов.

Оботин сделал 63 повторения и занял третье место в своей группе. Благодаря этому он избежал дополнительного раунда на выбывание. До этого приморский спортсмен также больше 20 минут продержался в «смешанном висе».

Самым тяжёлым испытанием за всё время участия пловец назвал командную «Тягу». По условиям задания участникам за полчаса нужно было отбуксировать на пять метров корабль весом 2,45 тонны, подвешенный на лебёдках.

По словам Оботина, он никогда раньше не сталкивался с такой нагрузкой и сильным желанием всё бросить. Он признался, что лямка сдавливала тело, мешала нормально дышать, плечи онемели, а руки переставали слушаться.

Дополнительную сложность создавал слуховой аппарат. Спортсмен объяснил, что ему нужно было особенно беречь его: если бы он упал в воду, устройство могло сломаться, а без него он не слышит ни голосов, ни свистка судьи.

Оботин отметил, что продолжить испытание ему помогла внутренняя стойкость. Титулованный пловец, за карьеру завоевавший более 400 медалей, добавил, что главным считает стремление быть лучше, чем был вчера, и пробовать превзойти самого себя.

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