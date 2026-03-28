Южноафриканский атлет побил рекорд в становой тяге на фестивале в Красноярске

На мультиспортивном фестивале Siberian Power Show-2026 в Красноярске установлен исторический рекорд в становой тяге — чемпионом стал атлет из ЮАР Колтон Энгельбрехт. О достижении сообщили в Национальном содружестве пауэрлифтеров.

Спортсмен специально прилетел в столицу Красноярского края, чтобы взять вес 520 килограммов с использованием ремней. Энгельбрехт также получил в подарок джерси с автографом хоккеиста Александра Овечкина.

Ранее Life.ru рассказывал о ярком хоккейном матче: минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в заключительной встрече регулярного чемпионата КХЛ — встреча завершилась со счётом 8:2. Американский нападающий Сэм Энас оформил дубль и набрал 89-е очко в сезоне (32 гола + 57 передач). 32-летний форвард повторил рекорд лиги, установленный в сезоне 2023/24 Никитой Гусевым, который тогда набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах.