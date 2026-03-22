Подолог из Якутска установила рекорд России, сделав педикюр 81 клиенту за сутки
Подолог из Якутска Тахмина Хорбокова установила новый рекорд России, выполнив педикюр без покрытия 81 клиенту за 24 часа. Достижение зафиксировано 20 марта 2026 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Книги рекордов России.
Девушка работает в индустрии 18 лет. Она имеет медицинское образование и специализируется на диагностике и профилактике заболеваний стоп, кожи ног и ногтевых пластин. Мастер открыла первый в Якутии подологический центр, активно развивает nail-индустрию, проводит семинары и организует чемпионаты по педикюру.
Помимо профессиональной деятельности, рекордсменка занимается благотворительностью: вместе с командой она регулярно выезжает в дома престарелых. Предыдущее достижение в этой категории было побито после тщательной подготовки и организации непрерывного процесса приёма клиентов.
