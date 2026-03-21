Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас повторил рекорд КХЛ по очкам за сезон

В заключительном матче регулярного чемпионата минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» (8:2). Американский нападающий Сэм Энас оформил дубль и довёл количество набранных очков за сезон до 89 (32+57). Таким образом, 32-летний форвард повторил рекорд КХЛ, установленный Никитой Гусевым в сезоне 2023/24 (23+66 в 68 матчах).

Сам Энас признался, что ему трудно поверить в случившееся. Он назвал КХЛ невероятной лигой с большим количеством классных игроков и подчеркнул, что это достижение станет одним из самых лучших в его карьере. Особую ценность, по его словам, успеху придаёт то, что он добился его в Минске, с нынешней командой и при такой поддержке.

Американец выступает за минское «Динамо» с сезона 2023/24. Всего за 208 матчей в КХЛ он набрал 192 очка (76+116).

Напомним, в КХЛ завершился регулярный чемпионат, по результатам которого определились все пары первого раунда плей-офф.