Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде. На втором этапе Кубка мира в Ташкенте 22-летний спортсмен завоевал золото, преодолев дистанцию за 21,28 секунды.

Корнев улучшил прежнее мировое достижение на четыре сотых секунды. Предыдущий рекорд — 21,32 секунды — принадлежал швейцарцу Ноэ Понти, который установил его в декабре 2024 года на чемпионате мира в Будапеште.

Серебряные медали разделили австралиец Айзек Купер и представитель Сингапура Теонг Цен Вэй. Оба показали результат 21,96 секунды.

На этом же этапе Кубка мира российские спортсмены завоевали другие награды. Илья Бородин стал серебряным призёром на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 3.59,42, а Дарья Клепикова взяла бронзу на 100-метровке баттерфляем, показав 55,72 секунды.

Второй этап Кубка мира в Ташкенте завершится 10 октября. Российские пловцы выступают на турнире с национальным флагом и гимном.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Корнева на 50-метровке баттерфляем на этапе Кубка мира в Баку, где спортсмен установил рекорд России. Для Корнева это не первый мировой рекорд: россиянину также принадлежит высшее достижение на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде. В его активе — титулы чемпиона мира и трёхкратного чемпиона Европы.