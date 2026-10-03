Третье золото Корнева: Российский пловец выиграл заплыв на Кубке мира с национальным рекордом

Российский пловец Егор Корнев выиграл 50 метров баттерфляем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. 22-летний спортсмен установил новый рекорд России — 21,64 секунды.

Корнев улучшил собственный национальный рекорд сразу на 0,09 секунды. Предыдущее достижение — 21,73 — он установил в ноябре 2025 года.

Вторым в финале стал представитель Сингапура Теонг Цен Вэй с результатом 22,01 секунды. Бронзу завоевал китаец Чэнь Цзюньэр — 22,24.

Для Корнева это уже четвёртая медаль на этапе в Баку. Ранее он взял серебро на 50 метрах вольным стилем с рекордом России, победил на 50 метрах на спине, а затем выиграл 100 метров вольным стилем, повторив мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса — 44,84 секунды.

В 2025 году россиянин стал чемпионом мира в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров и завоевал серебро в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. На чемпионате Европы — 2026 Корнев выиграл три золотые медали.

Первый этап Кубка мира проходит в Баку с 1 по 3 октября. После Азербайджана серия продолжится в Ташкенте и Астане.