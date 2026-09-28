Самая титулованная синхронистка России войдёт в Зал славы плавания

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина войдёт в Международный зал славы плавания. Об этом сообщили в национальной Федерации водных видов спорта.

На текущий момент 37-летняя спортсменка исполняет обязанности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. За время карьеры Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — Европы. В нашей стране она является самой титулованной синхронисткой.

Ранее россияне Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв взяли золото в синхронных прыжках с вышки на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходили в Хорватии.