Кроссовки стоили золота: Казахстанскую легкоатлетку лишили победы на Азиаде-2026

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева лишилась золотой медали Азиатских игр после проверки её спортивной обуви. Национальный олимпийский комитет Казахстана сообщил, что модель кроссовок спортсменки не была одобрена World Athletics.

Токсанбаева 27 сентября первой завершила марафонскую дистанцию в спортивной ходьбе на Играх в Аичи и Нагое. Она преодолела 42,195 километра за 3 часа 22 минуты 20 секунд, почти на четыре минуты опередив ближайшую соперницу.

После финиша технические делегаты проверили обувь призёров. Выяснилось, что использованной казахстанкой модели нет в перечне разрешённых World Athletics. Фотографии кроссовок и информацию о них направили в международную федерацию, а церемонию награждения отложили.

Позднее World Athletics подтвердила, что в такой обуви нельзя выступать на соревнованиях. Результат Токсанбаевой аннулировали, а итоговый протокол пересмотрели.

Золото в итоге перешло китаянке Даньцзэн Цюйцзун, ранее занимавшей второе место. Её соотечественница Ма Ли получила серебро, а японка Юкико Умено поднялась на третью строчку.

В НОК Казахстана напомнили, что требования World Athletics к спортивной обуви обновили весной 2026 года. Новые нормы вступили в силу 20 апреля и обязательны для участников международных соревнований. Аналогичное решение на нынешней Азиаде уже принимали в отношении иранской многоборки Мохитзаде, чей результат также отменили из-за несоответствующей требованиям обуви.

Казахстанская сторона сейчас взаимодействует с World Athletics, Азиатской легкоатлетической ассоциацией и Олимпийским советом Азии. НОК прорабатывает возможность подачи апелляции на решение.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, скептически прокомментировал решение о предоставлении фигуристке Камиле Валиевой нейтрального статуса для выступлений на международных соревнованиях. По его мнению, приоритетной задачей является возвращение спортсменке золотой олимпийской медали, а не обсуждение условий её участия в турнирах.