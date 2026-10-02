Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на 100 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев выиграл 100-метровку вольным стилем на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку и повторил мировой рекорд. 22-летний спортсмен финишировал с результатом 44,84 секунды. Второе место занял австралиец Кэмерон Макэвой (45,36), третье — россиянин Василий Кукушкин (46,77). Ещё один россиянин — Иван Гирёв — стал четвёртым с результатом 46,92.

До этого такое время показывал только австралиец Кайл Чалмерс. Он установил мировой рекорд в октябре 2021 года на этапе Кубка мира в Казани.

Для Корнева это уже третья награда на турнире в Баку. 1 октября россиянин завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, установив рекорд России — 20,26 секунды.

На следующий день Корнев выиграл 50 метров на спине. В финале он показал результат 22,23 секунды, опередив россиянина Павла Самусенко и южноафриканца Питера Кутзе.

В 2025 году Корнев стал чемпионом мира в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров и серебряным призёром в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. В 2026-м он трижды выиграл чемпионат Европы.

Первый этап Кубка мира в Баку завершится 3 октября. Затем серия продолжится в Ташкенте и Астане.

Ранее Life.ru писал, что в августе Корнев завоевал серебро чемпионата Европы на 100-метровке вольным стилем и установил рекорд России — 46,74 секунды.

Также Life.ru писал, что Владислав Сапожников обновил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Он показал время 2:35:60.