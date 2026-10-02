Вратарь Шестёркин забил гол за «Рейнджерс» и установил клубный рекорд

Игорь Шестёркин впервые в карьере забил гол в НХЛ, а заодно вписал своё имя в историю «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь стал первым голкипером клуба, которому удалось отправить шайбу в ворота соперника. Это произошло в домашнем матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», завершившемся победой хозяев со счётом 5:1.

Шестёркин забил гол за «Рейнджерс». Видео © X / New York Rangers

Шестёркин получил возможность отличиться в концовке встречи, когда «Тампа-Бэй» выпустила шестого полевого игрока вместо Андрея Василевского. Он дождался момента, перехватил шайбу и пробил через всю площадку по оставленным без защиты воротам. Бросок оказался точным, однако сам Шестёркин узнал об этом не сразу. На пути шайбы оказались игроки, закрывшие ему обзор. Поэтому вратарь несколько мгновений не понимал, стоит ли уже праздновать.

Партнёры по команде сомнений не испытывали. Они рванули к Шестёркину сразу после того, как шайба пересекла линию ворот. Трибуны Madison Square Garden встретили редкий момент скандированием «Игорь!». Гол стал для Шестёркина первым за семь сезонов в НХЛ. С учётом плей-офф он стал 21-м вратарём в истории лиги, которому засчитали заброшенную шайбу. В регулярном чемпионате таких голкиперов теперь 18.

До этого Шестёркин не раз пытался повторить достижение. Капитан «Рейнджерс» Мика Зибанеджад признался, что несколько раз уже был уверен: очередной дальний бросок россиянина наконец окажется в пустых воротах. Но шайба каждый раз проходила мимо. При этом главным героем встречи вратарь стал не только благодаря своей шайбе. Шестёркин отразил 24 броска из 25 и помог «Рейнджерс» одержать первую победу в сезоне. Заодно он выиграл 100-й домашний матч в составе клуба — для этого ему потребовалось 177 встреч. По скорости достижения этой отметки он стал четвёртым вратарём в истории «Рейнджерс».

Бывший голкипер команды Хенрик Лундквист после матча назвал Шестёркина «Игорем-бомбардиром» и отметил, что такой гол был лишь вопросом времени.

«Я никогда раньше этого не делал, так что это было очень весело», — сказал Шестёркин.

Ранее нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин оформил дубль в первом матче команды в новом сезоне НХЛ и стал первым российским хоккеистом, забившим в регулярном чемпионате — 2026/27. В домашней встрече регулярного чемпионата «Эдмонтон» принимал «Ванкувер». Матч завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме. Подколзин отличился на 49-й и 60-й минутах. В составе «Эдмонтона» также трижды забил Эван Бушар, поразивший ворота соперника на 17-й, 35-й и 50-й минутах.