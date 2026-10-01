Нападающий Никита Гусев договорился о контракте с ХК «Сочи» на один сезон

Нападающий Никита Гусев договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Предыдущие три сезона форвард провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 66 матчей, забросил 17 шайб и сделал 38 результативных передач. Показатель полезности хоккеиста составил «+7».

В плей-офф Гусев принял участие в четырёх встречах. На его счету два очка — одна шайба и одна голевая передача.

По словам агента, стороны уже достигли договорённости по соглашению на один сезон. Николаев пожелал форварду удачного выступления и результативной игры в новой команде.

Ранее Life.ru рассказывал, как «Питтсбург Пингвинз» разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 7:0. Одну из шайб забросил 40-летний Евгений Малкин, для которого этот гол стал знаковым: россиянин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ именно в матчах против «Филадельфии». В составе победителей также отличился Егор Чинахов, а Николас Робертсон оформил дубль.