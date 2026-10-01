Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Филадельфии и завершилась безоговорочной победой гостей со счетом 7:0. Этот поединок также вошёл в историю благодаря капитану «Пингвинз» Сидни Кросби, который начал свой 20-й сезон подряд в качестве лидера команды, установив абсолютный рекорд лиги по продолжительности ношения капитанской нашивки в одном клубе.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте усилиями Николаса Робертсона, который позже, на 52-й минуте, оформил дубль. Также в составе победителей отличились Вилле Койвунен, Хендрикс Лапьер, Филип Холландер и Егор Чинахов, поразивший ворота соперника в заключительном периоде. Особое внимание привлёк гол 40-летнего Евгения Малкина, заброшенная им шайба на 26-й минуте стала для него знаковой. Для российского ветерана, проводящего свой 21-й сезон в НХЛ, это взятие ворот позволило достичь рубежа в 100 баллов (33 гола и 67 передач) в регулярных чемпионатах именно в матчах против «Филадельфии». Малкин стал лишь шестым хоккеистом в истории лиги, которому удалось набрать сотню и более очков в противостоянии с одним конкретным клубом.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанёс один бросок в створ ворот, но не смог помочь своей команде избежать сокрушительного поражения. Российский голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов провёл матч в запасе.

Ранее дебют в новом клубе провели россияне Сергей Бобровский и Кирилл Марченко. Однако их «Торонто» уступил «Монреалю» в первой игре сезона. Исправиться канадцы смогли минувшей ночью, обыграв «Айлендерс». Бобровский участия в игре не принимал, уступив место в воротах сменщику Энтони Столарцу. Марченко, отметившийся голевым пасом в первой игре, остался без очков.