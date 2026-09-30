Подколзин стал первым россиянином с голом в сезоне НХЛ-2026/27

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин оформил дубль в первом матче команды в новом сезоне НХЛ и стал первым российским хоккеистом, забившим в регулярном чемпионате — 2026/27.

В домашней встрече регулярного чемпионата «Эдмонтон» принимал «Ванкувер». Матч завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме. Подколзин отличился на 49-й и 60-й минутах. В составе «Эдмонтона» также трижды забил Эван Бушар, поразивший ворота соперника на 17-й, 35-й и 50-й минутах.

Дубль Василия Подколзина. Видео © X / Edmonton Oilers

У «Ванкувера» дубль оформил Пол Котер, забивший на 10-й и 62-й минутах. Также шайбы на счету Марко Росси, Йонатана Леккеримяки, Марка Сассона и Элиаса Петтерссона.

Эта встреча стала первой официальной для «Эдмонтона» под руководством Майка Бэбкока. Канадский специалист возглавил команду в июне после увольнения Криса Кноблауха.

При Кноблаухе «Эдмонтон» дважды подряд доходил до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. Бэбкок при этом остаётся единственным тренером, входящим в Тройной золотой клуб, объединяющий обладателей Кубка Стэнли, олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Для «Эдмонтона» и «Ванкувера» матч стал первым в новом сезоне. Следующую игру команды вновь проведут друг против друга. Встреча состоится на домашнем льду «Ванкувера» в ночь на 2 октября по московскому времени.

В первой игре сезона действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина» принимала победителя сезонов 2024 и 2025 годов — «Флориду». Основное время встречи завершилось без заброшенных шайб, а победный гол случился за 4,3 секунды до конца овертайма.