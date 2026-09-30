Бобровский и Марченко дебютировали за «Торонто» с поражения «Монреалю»

«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча стала дебютной для сразу нескольких новичков канадского клуба, включая российского вратаря Сергея Бобровского и нападающего Кирилла Марченко.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, когда Вильям Нюландер вывел хозяев вперёд. Однако «Монреаль» быстро перехватил инициативу: на 11-й минуте отличился Джош Андерсон, а на 25-й минуте Закари Болдуц вывел гостей вперёд. Александр Каррье на 53-й минуте увеличил преимущество «Канадиенс» до двух шайб. Нюландер оформил дубль за четыре минуты до финальной сирены, но спасти матч хозяевам не удалось.

Главным героем встречи среди новичков «Торонто» стал Кирилл Марченко. Российский нападающий, перешедший из «Коламбуса» в результате обмена, отметился голевой передачей уже в первой смене — спустя всего 48 секунд после стартового вбрасывания. Этот результат позволил 26-летнему форварду войти в историю клуба: он стал пятым игроком «Торонто», сумевшим набрать очко так быстро в дебютном матче. Рекорд по-прежнему принадлежит Мо Моррису и Гасу Боднару, которые в октябре 1943 года отличились спустя 15 секунд после начала игры.

Ворота «Торонто» защищал Сергей Бобровский, для которого эта встреча также стала первой официальной в составе новой команды. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» этим летом подписал с «Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт на сумму $7 млн в год в качестве свободного агента. 38-летний голкипер отразил 21 бросок из 24, однако его усилий не хватило для победы.

Ещё одним дебютантом встречи стал 18-летний нападающий Гэвин Маккенна, выбранный «Торонто» на драфте под первым общим номером. Молодой канадец не отметился результативными действиями, но вошёл в историю клуба как самый молодой дебютант с октября 1990 года. На момент выхода на лёд Маккенне исполнилось 18 лет и 283 дня — это второй результат в истории команды после Дрейка Береховски (18 лет 274 дня).

В составе «Монреаля» на лёд вышел российский нападающий Иван Демидов, который летом подписал с клубом восьмилетний контракт на $9,13 млн в год. Соглашение начнёт действовать со следующего сезона, а в этой встрече форвард не сумел отличиться результативными действиями.

В следующих матчах «Монреаль» в ночь на 4 октября сыграет в гостях с «Питтсбургом», «Торонто» предстоит бэк-ту-бэк, следующей ночью канадский клуб примет «Айлендерс».

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