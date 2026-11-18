Российским хоккеисткам следует отказать в визах во всех странах Евросоюза, считает министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. В эфире «Чешского радио» он заявил, что команда иначе получит шанс въехать в Чехию через другое государство ЕС.

По словам министра, на прошлой неделе он направил европейским коллегам письма с объяснением ситуации. Мацинка потребовал не делать исключений для российской команды, если она подаст заявления на визы в других странах союза.

«Я отправил письма всем им, а также дополнительно связался с ними через личные сообщения, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — рассказал глава МИД.

Мацинка утверждает, что коллеги согласились поддержать его позицию.

«Они ответили, что поддержат меня в этом: ни одна страна не выдаст визы российским хоккеисткам, что сделает невозможным их приезд в Чехию из других государств», — сказал министр.

Ранее Life.ru сообщал, что чешские власти отказались выдавать визы российской сборной для участия в юниорском чемпионате мира. Турнир пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года.