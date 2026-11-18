«Ни одна страна не выдаст визы»: Глава МИД Чехии запретил коллегам пускать российских хоккеисток
Глава МИД Чехии запретил коллегам из ЕС выдавать визы хоккеисткам сборной России
Обложка © Telegram / Хоккей России
Российским хоккеисткам следует отказать в визах во всех странах Евросоюза, считает министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. В эфире «Чешского радио» он заявил, что команда иначе получит шанс въехать в Чехию через другое государство ЕС.
По словам министра, на прошлой неделе он направил европейским коллегам письма с объяснением ситуации. Мацинка потребовал не делать исключений для российской команды, если она подаст заявления на визы в других странах союза.
«Я отправил письма всем им, а также дополнительно связался с ними через личные сообщения, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — рассказал глава МИД.
Мацинка утверждает, что коллеги согласились поддержать его позицию.
«Они ответили, что поддержат меня в этом: ни одна страна не выдаст визы российским хоккеисткам, что сделает невозможным их приезд в Чехию из других государств», — сказал министр.
Ранее Life.ru сообщал, что чешские власти отказались выдавать визы российской сборной для участия в юниорском чемпионате мира. Турнир пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года.
Больше новостей о хоккее и международных спортивных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.