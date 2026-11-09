Глава МИД Чехии остепенился после слов о мужеподобных российских хоккеистках
Глава МИД Чехии Мацинка извинился после оскорбления российских хоккеисток
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Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка публично извинился за оскорбительные высказывания в адрес российских хоккеисток. Дипломат признал свои слова неуместными после волны критики, затронувшей спортивное сообщество. Об этом сообщает Hospodářské noviny.
«Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, не думаю, что сейчас это имеет значение. Я должен сказать, что мне очень жаль, правда жаль», — заявил Мацинка.
По его словам, интерпретация его слов повлияла на весь женский хоккей в Чехии, а также на весь спортивный мир.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал российских хоккеисток «мужеподобными девушками». Скандальное заявление прозвучало во время обсуждения юниорского чемпионата мира, который пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года. Слова министра вызвали резкую критику со стороны бывшего главы чешского МИД Яна Липавского и представителей спортивного сообщества.