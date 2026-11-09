Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка публично извинился за оскорбительные высказывания в адрес российских хоккеисток. Дипломат признал свои слова неуместными после волны критики, затронувшей спортивное сообщество. Об этом сообщает Hospodářské noviny.

«Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, не думаю, что сейчас это имеет значение. Я должен сказать, что мне очень жаль, правда жаль», — заявил Мацинка.

По его словам, интерпретация его слов повлияла на весь женский хоккей в Чехии, а также на весь спортивный мир.