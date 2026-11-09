Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка оказался в центре скандала после высказывания о российских хоккеистках, которых назвал «мужеподобными девушками». Слова дипломата прозвучали в эфире CNN Prima NEWS во время обсуждения предстоящего юниорского чемпионата мира по хоккею среди женщин.

«Лично я считаю хоккей мужским видом спорта. Боюсь, не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что в этот раз чемпионат вполне обойдётся без участия команды российских мужеподобных девушек», — заявил Мацинка.

Турнир среди хоккеисток до 18 лет запланирован на 8–16 января 2027 года в чешской Остраве.

Высказывание вызвало резкую реакцию в Чехии. В частности, бывший министр иностранных дел Ян Липавский раскритиковал Мацинку за его слова о спортсменках. К осуждению присоединились представители спортивного сообщества, включая хоккеистов Мартина Нечаса и Адама Клапку.