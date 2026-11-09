«Команда мужеподобных девушек»: Глава МИД Чехии оскорбил российских хоккеисток
Глава МИД Чехии Мацинка назвал российских хоккеисток «мужеподобными»
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Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка оказался в центре скандала после высказывания о российских хоккеистках, которых назвал «мужеподобными девушками». Слова дипломата прозвучали в эфире CNN Prima NEWS во время обсуждения предстоящего юниорского чемпионата мира по хоккею среди женщин.
«Лично я считаю хоккей мужским видом спорта. Боюсь, не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что в этот раз чемпионат вполне обойдётся без участия команды российских мужеподобных девушек», — заявил Мацинка.
Турнир среди хоккеисток до 18 лет запланирован на 8–16 января 2027 года в чешской Остраве.
Высказывание вызвало резкую реакцию в Чехии. В частности, бывший министр иностранных дел Ян Липавский раскритиковал Мацинку за его слова о спортсменках. К осуждению присоединились представители спортивного сообщества, включая хоккеистов Мартина Нечаса и Адама Клапку.
Ранее Life.ru сообщал, что Чехия планирует отказать российским хоккеисткам в визах для участия в юниорском чемпионате мира. Глава МВД страны Лубомир Метнар заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд не обязывает Прагу разрешать им въезд. При этом Международная федерация хоккея признала обязательность судебного вердикта, однако предупредила о необходимости согласовать участие спортсменок с организаторами турнира и властями принимающей страны.