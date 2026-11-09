Три чешских хоккеиста Национальной хоккейной лиги выступили против министра иностранных дел страны Петра Мацинки после его высказываний о российских спортсменках. Игроки «Калгари», «Колорадо» и «Анахайма» публично раскритиковали политика, назвавшего женский хоккей мужским видом спорта, а представительниц РФ на льду — «мужеподобными».

Одним из первых отреагировал нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка. На своей странице в соцсетях он резко потребовал прекратить подобные заявления со стороны министра. Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также выразил недоумение: «Как такое вообще можно сказать?»

Наиболее развёрнуто выступил голкипер «Анахайм Дакс» Лукаш Достал. Он напомнил, что хоккей доступен каждому независимо от пола, а подобные высказывания высокопоставленного государственного деятеля могут оттолкнуть девушек от занятий спортом.

«Я не понимаю, как человек, выполняющий столь важную общественную функцию, может делать подобные заявления. Я осуждаю и стыжусь того, что такой человек представляет нас. Хоккей — спорт для всех», — написал вратарь.

Поводом для возмущения стало выступление Мацинки 8 ноября в эфире CNN Prima News. Глава чешского МИД обсуждал возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года. Министр заявил, что считает хоккей преимущественно мужским спортом. Российских хоккеисток он назвал «мужеподобными» и выразил мнение, что турнир ничего не потеряет из-за их отсутствия. Мацинка также напомнил, что Чехия не выдаёт российским спортсменам визы.

Высказывание вызвало критику не только среди игроков НХЛ, но и в чешском хоккейном сообществе. Представители женской сборной выступили в защиту спортсменок, а руководство национальной федерации выразило несогласие с оценкой министра.