Ни правительства, ни полиции, зато есть пираты: Трамп разнёс Сомали на митинге в США

Президент США Дональд Трамп назвал Сомали «возможно, худшей страной в мире», обвинив её жителей в убийствах, вооружённом насилии и морском пиратстве. Резкое заявление американский лидер сделал на предвыборном митинге в штате Мичиган, когда критиковал конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, родившуюся в Сомали.

«Знаете, она из Сомали — возможно, худшей страны в мире. Там нет правительства, вообще ничего нет. Всё, что у них есть, — это убийства. Они убивают людей, нападают на суда, захватывают их ради выкупа. Честно говоря, я удивлён, что они способны хотя бы на это», — заявил Трамп.

На этом президент не остановился. По его словам, в африканской стране нет ни полноценной государственной власти, ни правоохранительной системы. Глава Белого дома утверждал, что местные жители постоянно участвуют в вооружённых столкновениях.

«У них нет ни страны, ни правительства, ни полиции. Они просто бегают и стреляют друг в друга», — добавил американский лидер.

Поводом для высказываний стала критика Ильхан Омар, представляющей Миннесоту в Палате представителей Конгресса США. Трамп назвал конгрессвумен источником проблем и вновь потребовал её отставки. Он также выразил недовольство тем, что политик, приехавшая в Соединённые Штаты из Сомали, критикует американское руководство и ссылается на свои конституционные права.

Омар родилась в Могадишо. После начала гражданской войны её семья покинула страну и перебралась в Кению, а в 1995 году переехала в США. Впоследствии она стала одной из первых двух мусульманок, избранных в американский Конгресс.

При этом слова Трампа об отсутствии в Сомали правительства не соответствуют действительности: страна является международно признанным государством с собственными органами власти, хотя на протяжении десятилетий сталкивается с вооружёнными конфликтами, деятельностью экстремистских группировок и пиратством.

Ранее Life.ru писал, что Трамп фактически отказался считать Сомали государством. В январе 2026 года американский президент заявил, что в стране нет ничего, что напоминало бы полноценное государственное устройство. Примечательно, что эти слова прозвучали в период, когда Сомали председательствовала в Совете Безопасности ООН. Тогда Трамп также охарактеризовал её как одну из худших стран мира.