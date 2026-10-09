Беженка из Сомали победила на довыборах в британский парламент

Лейбористка Сагал Абди-Вали сохранила за партией округ Холборн и Сент-Панкрас в Лондоне, который до отставки представлял бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На довыборах она набрала 12 292 голоса, опередив лидера Партии зелёных Зака Полански на 3 364 голоса.

Для лейбористов результат оказался важнее обычной победы в безопасном округе. После ухода Стармера место стало одним из главных полей борьбы между левыми силами британской политики. Зелёные рассчитывали превратить выборы в показатель своего растущего влияния и направили в район тысячи активистов. Однако Абди-Вали удалось удержать мандат. Она возглавляет совет лондонского района Камден и в детстве приехала в Великобританию из Сомали в качестве беженки.

При этом результат лейбористов нельзя назвать безусловно сильным. Явка составила лишь 38,7%, опустившись на 15,4 процентного пункта по сравнению с выборами 2024 года. Это самый низкий показатель на довыборах в Англии при нынешнем парламенте. Для премьер-министра Энди Бёрнема победа стала первым крупным электоральным испытанием после прихода в Даунинг-стрит. Она также дала лейбористам повод рассчитывать на восстановление части поддержки, потерянной партией при Стармере.

Тем временем еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица заявила, что иностранцы, находящиеся в Европе без законных оснований, должны покинуть её территорию. По её словам, Евросоюзу необходимо одновременно решать две задачи: активнее возвращать иностранцев, не имеющих права на проживание, и создавать возможности для законной миграции. При этом ответственность за защиту внешних границ объединения лежит прежде всего на самих европейских государствах.