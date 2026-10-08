Обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна признали незаконными
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Ордера, по которым полиция обыскала резиденции бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в рамках расследования, связанного с Джеффри Эпштейном, признаны незаконными. Об этом сообщает BBC.
Полиция Темз-Вэлли признала, что при обращении за разрешениями предоставила лондонскому Центральному уголовному суду Олд-Бейли неверную информацию. В Высоком суде заявили, что между Эндрю и правоохранителями достигнуто соглашение о незаконности ордеров.
Разрешения были выданы судьёй Олд-Бейли 18 февраля. Они позволили полицейским провести обыски в доме Эндрю в поместье Сандрингем и его бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.
На следующий день бывшего принца задержали по подозрению в должностном преступлении. Расследование связано с утверждениями о том, что во время работы торговым представителем Великобритании он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. Сам Эндрю отрицает нарушения.
Признание ордеров незаконными не прекращает само расследование. Полиция продолжает проверку, а отдельный юридический спор должен определить судьбу документов и электронных устройств, изъятых во время обысков.
Ещё 5 октября Life.ru писал, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор начал судебное разбирательство с полицией и потребовал отменить ордера на обыски. В феврале бывшего принца задержали по делу, связанному с Эпштейном, а спустя почти 12 часов отпустили из-под стражи. Расследование в отношении него продолжается.
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