Впервые со времён Карла I: Бывший принц Эндрю судится с полицией из-за обысков

Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор начал судебное разбирательство с полицией из-за обысков своих резиденций, проведённых в рамках расследования, связанного с Джеффри Эпштейном. Он пытается добиться отмены ордеров.

Речь идёт о действиях полиции Темз-Вэлли после задержания Эндрю в феврале. Тогда правоохранители обыскали его жильё в поместье Сандрингем и бывшую резиденцию Royal Lodge неподалёку от Виндзорского замка.

Закрытое заседание Высокого суда назначено на четверг. В том числе суду предстоит рассмотреть вопрос о доступе к документам, связанным с делом и выданными ордерами.

Эндрю подозревают в должностном преступлении. Следствие изучает утверждения о том, что во время работы торговым представителем Великобритании он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию. Сам Эндрю отрицает нарушения, официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Британские СМИ называют разбирательство беспрецедентным для современной монархии. The Times сравнил его с процессом над королём Карлом I в XVII веке, поскольку член королевской семьи фактически оспаривает законность уголовно-процессуальных действий властей.

Эндрю был лишён права пользоваться титулом принца и герцога Йоркского в 2025 году на фоне продолжающегося скандала из-за его связей с Эпштейном. Из королевской публичной жизни он отошёл ещё в 2019 году. Ранее Life.ru сообщал, что британская полиция столкнулась с трудностями при сборе доказательств против Эндрю по делу, связанному с Эпштейном.